Мост на Сейфуллина сохранит первозданный вид по итогу ремонта, пообещали в акимате Алматы

Мост. Фото: Акимат Алматы

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев рассказал о ходе ремонта моста по проспекту Сейфуллина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Мост через Большой Алматинский канал с 80-х годов прошлого века не видел ни одного ремонта, отметили в ведомстве.

За 40 лет службы он "износился" - сейчас любые передвижения по мосту являются большим риском, считают специалисты. Плиты на мосту разъезжаются под ногами, а на голову могут упасть камни, предупредили в ведомстве.

"Жители не раз обращались с просьбой обратить внимание на сооружение, поскольку оно за многие годы не только потеряло свой облик в эстетическом плане, но также представляло определенную опасность. Те же ступеньки, облицовка нуждались в ремонте”, - рассказал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев подчеркнул, что работы проводятся комплексно - по проспекту Сайфуллина и на мосту.

Исторический облик моста через БАК будет сохранен, подчеркнул он.

"Большие рельефные плиты советских времен вернутся на место. Мы меняем только те, которые со стороны проезжей части. Они изначально имели такую гладкую поверхность", - уточнил Телибаев.

Ремонт моста по проспекту Сейфуллина

Ранее жители Алматы возмутились заменой каменных плит на мосту через БАК по проспекту Сейфуллина. В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост. В акимате Алматы опровергли эти сведения.

В ведомстве пояснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.

Еще в акимате добавили, что ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028219-most-na-seyfullina-sohranit-pervozdannyy-vid-po-itogu-remonta-poobeschali-v-akimate-almaty/