Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы проводится по запросу жителей, заявили в акимате

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее жители Алматы возмутились заменой каменных плит на мосту через БАК по проспекту Сейфуллина. Тем не менее в пресс-службе акимата сообщили, что целые камни вернут после очистки, передает NUR.KZ.

Представители акимата Алматы назвали фейком информацию об уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина через БАК.

Согласно сообщению профильного управления, меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте.

"Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК) был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному мостовому сооружению не проводились ремонтные работы. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит", – подчеркнули специалисты.

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Отмечается, что в облицовке моста используется два различных вида материала: с правой стороны – цельные гранитные камни, с левой стороны – со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина – пиленые гранитные плиты, толщиной 20 мм.

"Цельные массивные гранитные камни со рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке", – добавили в акимате.

По данным ведомства, при визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах, наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении, что создавало угрозу безопасности пешеходов. В рамках ремонтных работ данные плиты также будут очищены и возвращены в исходное положение.

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается пиленых плоских гранитных плит, толщиной 20 мм, используемых для облицовки со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина, специалисты пояснили, что на сегодняшний день они имеют дефекты и крошение. Данные плиты будут заменены на аналогичные. Общее количество демонтированных и замененных плит не превысит 25%.

В акимате подчеркнули, что новые гранитные плиты имеют сертификаты соответствия, зарегистрированные в реестре данных государственной системы технического регулирования.

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завершение ремонтных работ планируется до конца июля.

"Ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, ранее в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

Ремонт моста по Сейфуллина в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028061-remont-mosta-po-seyfullina-v-almaty-provoditsya-po-zaprosu-zhiteley-zayavili-v-akimate/