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30 лет независимости Казахстана

Жару пообещали синоптики в крупнейших городах Казахстана в воскресенье

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Жаркая погода ожидается сегодня, 30 июля, в Алматы, Астане и Шымкенте - актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем +33...+35 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В Астане 30 июля осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. Скорость ветра днем 5-10 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается жаркая погода - дневная температура до +37...+39 градусов. Скорость ветра днем составит 8-13 метров в секунду.

Добавим, чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям."

Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030566-zharu-poobeschali-sinoptiki-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-voskresene/

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