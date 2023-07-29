Акимат заявил о попытке захвата земельного участка в Алматы

Выезд чиновников. Кадр из видео: акимат Алматы

В акимате Алматы сообщили, что ими пресечена попытка самовольного захвата земельного участка в микрорайоне "Айгерим". Произошло это после встречи градоначальника Ерболата Досаева с населением Алатауского района, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 26 июля прошла встреча акима Алматы Ерболата Досаева с населением Алатауского района. На ней свою проблему озвучил житель микрорайона "Айгерим". На ее решение ушло два дня.

"Мужчина жаловался на незаконную установку контейнера и неправомерный захват земли", - пояснили в городском акимате.

Для проверки информации на место выехали аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, руководство службы городского планирования и координации развития территории по Алатаускому району и департамента по управлению земельными ресурсами.

"Представители акимата выяснили, что земельный участок, на котором был установлен контейнер, находится в резерве города с 2018 года.

Соответственно, он не может быть передан в частные руки. Посягнуть на муниципальную собственность пытался инспектор микрорайона "Айгерим" Балтабайулы Сабит.

В качестве доказательства права на землю он демонстрировал решение от 1998 года, незарегистрированное в органах юстиции, а потому незаконное.

Итогом проверки стало решение об освобождении инспектора от должности. Приказ об увольнении отправлен в аппарат акима города", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на этой же встрече другой житель Алатауского района заявил, что готов стать внештатным помощником акима по борьбе с безразличием чиновников.

"Может, я буду вашим нештатным помощником по "антибезразличию" чиновников? Безразличие чиновников - это корень 95% проблем в городе. Если бы чиновники не были безразличными и решали вопросы, внесенные в протокол, то вопросов впредь бы не возникало", - заявил мужчина.

Ерболат Досаев ответил, что 90% чиновников работают без отдыха, перерывов и выходных.

"Когда говорят по поводу безразличия чиновников, то нужно помнить, что все люди разные. Кто-то действительно может быть безразличным, но я могу заверить, что 90% людей работают без отдыха. Работа, к сожалению, такая. Вопрос также в том, что какие-то вопросы можно решить, а какие-то - нельзя", - сказал аким Алматы.

Также градоначальник рассказал, когда будет открыто движение по улице Саина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030536-akimat-zayavil-o-popytke-zahvata-zemelnogo-uchastka-v-almaty/