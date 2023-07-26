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Алматинец попросил Досаева сделать его помощником по "антибезразличию" чиновников

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Алатауского района во время встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым заявил, что готов стать внештатным помощником акима по борьбе с безразличием чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчина обратился к акиму города с вопросом по поводу микрорайона Теректы, который граничит с Алматинской областью.

"У нас есть вопросы к "Алматыгенплану" и управлению городского планирования и урбанистики. Они не выполнили никаких поручений, потому что они не слышат вас.

Неделю назад мы узнали, что вопрос "красной линии", который затрагивал нас на 20%, теперь затрагивает нас на 100%. То есть в перспективе мы можем пойти под снос. Я никаких претензий к вам не имею, но у меня есть претензии к чиновникам", заявил алматинец.

Он также выступил с инициативой стать помощником акима.

"Может, я буду вашим нештатным помощником по "антибезразличию" чиновников? Безразличие чиновников – это корень 95% проблем в городе. Если бы чиновники не были безразличными и решали вопросы, внесенные в протокол, то этих вопросов впредь бы не возникало", отметил он.

Аким Алматы ответил, что 90% чиновников работают без отдыха, перерывов и выходных.

"Когда говорят по поводу безразличия чиновников, то нужно помнить, что все люди разные. Кто-то действительно может быть безразличным, но я могу заверить, что 90% людей работают без отдыха. Работа, к сожалению, такая. Вопрос также в том, что какие-то вопросы можно решить, а какие-то – нельзя", сказал Ерболат Досаев.

По его словам, все, что происходит на границе с Алматинской областью – это то, что осталось нынешнему руководству города в наследство.

"В свое время неправильно запланировали, механически присоединили, а теперь мы имеем проблемы. Но город должен развиваться. Правительство утвердило новый генплан, мы должны в течение шести месяцев его откорректировать. Внутри него все будет рассматриваться", – отметил аким Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030103-almatinets-poprosil-dosaeva-sdelat-ego-pomoschnikom-po-antibezrazlichiyu-chinovnikov/

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