Два ребенка застряли на островке из-за подъема воды в Алматинской области

Дети застряли на островке. Фото: МЧС РК

В Енбекшиказахском районе Алматинской области двое детей застряли на островке около дач из-за резкого подъема воды в реке Есик, сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС РК.

Как рассказали в МЧС, в Рахатском сельском округе на небольшом островке, окруженном водой, застряли мальчики 2011 и 2012 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС Алматинской области.

"Группой спасателей при использовании техники дети, которые вышли на прогулку и не смогли самостоятельно возвратиться домой, были спасены.

Пожарный-спасатель Алпысбаев Руслан перенес одного из них на руках, второго мальчика перенес водитель пожарной части № 3 Оразымбетов Багжан", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что медицинская помощь мальчикам не понадобилась.

Спасатели призвали родителей не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.

Напомним, в минувшую пятницу в Алматинской области из-за обильных осадков сошел сель - грязевым потоком размыло дорогу в Жамбылском районе, были затоплены десятки дворов и поврежден газопровод, три села остались без газа.

Тогда же сообщалось о резком поднятии уровня воды в горной реке Талгар, а в воскресенье утром стало известно, что поток воды размыл дамбу недалеко от города Талгар. Отдыхающих здесь людей эвакуировали. Восстановить дамбу удалось вечером того же дня.

Позже стало известно, что в Алматинской области сель разрушил мост и отрезал от цивилизации несколько тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030520-dva-rebenka-zastryali-na-ostrovke-iz-za-podema-vody-v-almatinskoy-oblasti/