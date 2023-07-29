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Эзотерика
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Жара до 37 градусов и дождь с грозой ожидаются в мегаполисах Казахстана

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

О погоде в субботу, 29 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики. В столице ожидается дождь с грозой. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 29 июля ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем прогреется до +30...+32 градусов. Скорость ветра: ночью 3-8, днем 9-14, при грозе 15-20 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем +32...+34 градуса. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте также ожидается переменная облачность. Дневная температура до +35...+37 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Что делать при грозе

Спасатели советуют:

  • в квартире, доме, здании: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов;
  • в транспорте: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
  • на улице: помните, что в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5-3 литров жидкости в день);
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • особое внимание необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030482-zhara-do-37-gradusov-i-dozhd-s-grozoy-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/

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