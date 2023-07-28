Гроза, град и жара до 39 градусов ожидаются в казахстанских мегаполисах

Пара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 28 июля, в Алматы обещают грозу и усиление ветра, а в Астане и Шымкенте - жаркую погоду без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане осадков не ожидается, днем термометры покажут плюс 28-30 градусов, ночью температура опустится до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

В Алматы сегодня ожидаются гроза, град и усиление ветра до 18-23 м/с. Несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до плюс 30-32 градусов днем и 20-22 градусов ночью.

В Шымкенте сохраняется жаркая погода без осадков - днем здесь ожидается до 37-39 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за объявленного в городе штормового предупреждения - сообщалось, что из-за непогоды в горах Алматы объявлена высокая селевая опасность.

Туристам, жителям и гостям Алматы напомнили, что, оказавшись в горах, необходимо:

постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе – подняться на самые возвышенные точки рельефа;

не останавливаться на отдых и вблизи селеопасных русел;

покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Между тем в МВД призвали автомобилистов следить за погодными изменениями и информацией об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения в случае ухудшения погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030374-groza-grad-i-zhara-do-39-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/