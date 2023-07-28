Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гроза, град и жара до 39 градусов ожидаются в казахстанских мегаполисах

Опубликовано:

Парень и девушка идут под зонтом
Пара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 28 июля, в Алматы обещают грозу и усиление ветра, а в Астане и Шымкенте - жаркую погоду без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане осадков не ожидается, днем термометры покажут плюс 28-30 градусов, ночью температура опустится до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

В Алматы сегодня ожидаются гроза, град и усиление ветра до 18-23 м/с. Несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до плюс 30-32 градусов днем и 20-22 градусов ночью.

В Шымкенте сохраняется жаркая погода без осадков - днем здесь ожидается до 37-39 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за объявленного в городе штормового предупреждения - сообщалось, что из-за непогоды в горах Алматы объявлена высокая селевая опасность.

Туристам, жителям и гостям Алматы напомнили, что, оказавшись в горах, необходимо:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • при угрозе или внезапном селе – подняться на самые возвышенные точки рельефа;
  • не останавливаться на отдых и вблизи селеопасных русел;
  • покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Между тем в МВД призвали автомобилистов следить за погодными изменениями и информацией об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения в случае ухудшения погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030374-groza-grad-i-zhara-do-39-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.