Жара до 43 градусов ожидается в ближайшие дни в двух регионах Казахстана

Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня на большей части Казахстана будут идти дожди. Однако жителей двух регионов предупредили об очень сильной жаре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, с 29 по 31 июля синоптическую ситуацию над Казахстаном по-прежнему будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохранятся дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Отмечается, что 29 июля в зоне сильных осадков окажутся восточные и юго-восточные регионы страны.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждали водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорилось в сообщении.

Тем не менее все три дня в Актюбинской области и 31 июля в Жамбылской области ожидается очень сильная жара до +40...+43 градусов.

Ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030443-zhara-do-43-gradusov-ozhidaetsya-v-blizhayshie-dni-v-dvuh-regionah-kazahstana/