Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Алматы: спасатели обратились к горожанам

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 28 июля, в Алматы ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами. Департамент по ЧС южной столицы обратился к алматинцам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ДЧС, в пятницу в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение - в Алматы и на прилегающей горной местности ожидаются сильный дождь, гроза, град и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18-23 метров в секунду.

Спасатели просят алматинцев не оставлять машины под деревьями, линиями электропередачи и другими слабоукрепленными конструкциями.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Напомним, в минувшую пятницу на Алматы обрушилась непогода - в южной столице поднялся сильный ветер, началась пыльная буря и дождь с грозой. Из-за непогоды в Алматы в некоторых районах упали деревья - были повреждены автомобили.

Помимо этого, упавшие ветки деревьев спровоцировали повреждения ЛЭП - некоторые районы остались без света.

Позже стало известно, что ветер сорвал кровлю здания в Медеуском районе мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030270-groza-grad-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-almaty-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/