Жара и гроза: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

Мальчик у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 27 июля, в Астане вновь ожидается гроза, а в Алматы и Шымкенте - сильная жара. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня днем термометры покажут плюс 26-28 градусов, а ночью температура опустится до плюс 11-13 градусов. Кроме того, в столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и усиления ветра до 9-14 м/с.

В Алматы, по прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков. Жителей южной столицы предупреждают о жаре: днем термометры поднимутся до плюс 36-38 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидается жаркая погода без осадков. Здесь также днем прогнозируют 37-39 градусов жары, ночью - плюс 23-25 градусов. Скорость ветра в третьем мегаполисе составит 8-13 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня из-за жары в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильной жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030221-zhara-i-groza-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/