Жителей ряда регионов Казахстана предупредили о сильной жаре

Жара. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили синоптики практически по всему Казахстану из-за сильной жары, также в регионах сохраняется угроза пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане 27 июля временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 42 градуса. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на большей части Западно-Казахстанской области - сильная жара 35-38 градусов.

Утром и днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Восточно-Казахстанской области тоже возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-40 градусов и высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, а днем на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с, несмотря на это, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юге Улытауской области возможна гроза. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. В центре области возможна пыльная буря. Ветер северный на севере, в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 27 июля на севере, востоке Костанайской области также возможна гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе, севере области — чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге, востоке Жетысуской области прогнозируется ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, юге области 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области тоже возможна гроза.Днем на севере области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни на территории Казахстана будет неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, в некоторых регионах возможно выпадение града.

Несмотря на осадки, в Казахстане сохраняется жаркая погода. Кое-где температура воздуха будет доходить до +43 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030211-zhiteley-ryada-regionov-kazahstana-predupredili-o-silnoy-zhare/