Алматинцев предупредили об опасности в ближайшие два дня

Город Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ближайшие дни в Алматы ожидаются сильная жара, а затем гроза с дождем и ветром. Представители ДЧС обратились к жителям и гостям города с предупреждением, передает NUR.KZ.

Сообщается, что завтра, 27 июля, в Алматы сохранится сильная жара до +37…+39 градусов.

При этом на следующий день, в пятницу, 28 июля, в городе и прилегающей горной местности временами ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра при грозе могут доходить до 18-23 м/с.

В Департаменте по ЧС Алматы призвали не включать во время грозы несколько элеткроприборов в одну сеть, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

А во время жары жителей призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Что делать при сильной жаре?

Ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030168-almatintsev-predupredili-ob-opasnosti-v-blizhayshie-dva-dnya/