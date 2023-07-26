Сильная жара, гроза и усиление ветра ожидаются в мегаполисах Казахстана

Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 26 июля, в Шымкенте и Алматы ожидается жаркая погода без осадков, в Астане синоптики прогнозируют грозу. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщили в госметеослужбе, сегодня в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра, скорость которого составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Несмотря на осадки, в столице ожидается до 25-27 градусов жары днем, ночью же температура опустится до плюс 12-14 градусов.

В Алматы день пройдет без осадков, днем здесь ожидается плюс 36-38 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента вновь предупреждают о сильной жаре: днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 40-42 градусов, ночью температура опустится до плюс 23-25 градусов. Осадков здесь не будет, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030069-silnaya-zhara-groza-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/