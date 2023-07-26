Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильная жара, гроза и усиление ветра ожидаются в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Одуванчики
Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 26 июля, в Шымкенте и Алматы ожидается жаркая погода без осадков, в Астане синоптики прогнозируют грозу. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщили в госметеослужбе, сегодня в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра, скорость которого составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Несмотря на осадки, в столице ожидается до 25-27 градусов жары днем, ночью же температура опустится до плюс 12-14 градусов.

В Алматы день пройдет без осадков, днем здесь ожидается плюс 36-38 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента вновь предупреждают о сильной жаре: днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 40-42 градусов, ночью температура опустится до плюс 23-25 градусов. Осадков здесь не будет, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030069-silnaya-zhara-groza-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.