Дожди и жару до 43 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня - в период с 27 по 29 июля - в Казахстане. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, в предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода.

Пройдут дожди с грозами, порывистым ветром. 28 июля на севере, а 28-29 июля - на востоке, юго-востоке - ожидаются сильные дожди, град, шквал.

27 июля на юго-востоке и 27-28 июля - на западе, юго-западе, а также 28-29 июля - на северо-западе Казахстана ожидается очень сильная жара в районе +40...+43 градуса.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030128-dozhdi-i-zharu-do-43-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/