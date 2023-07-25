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Гроза и +42 градуса: какую погоду ждать в мегаполисах Казахстана во вторник

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Прохожие на улице
Улица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 25 июля, в Шымкенте и Алматы прогнозируют сильную жару, а астанчан предупреждают о грядущей грозе. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня ожидается гроза и небольшое усиление ветра до 7-12 метров в секунду. Несмотря на непогоду, термометры днем покажут до 28-30 градусов выше нуля, ночью температура воздуха опустится до плюс 13-15 градусов.

Из-за высокой пожарной опасности в столице сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня осадков не будет, днем столбики термометров поднимутся до плюс 36-38 градусов, ночью опустятся до плюс 22-24 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 40-42 градусов. И лишь к ночи ожидается похолодание до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Из-за сильной жары и чрезвычайной пожарной опасности в Шымкенте и Алматы также объявлено штормовое предупреждение.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029910-groza-i-42-gradusa-kakuyu-pogodu-zhdat-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

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