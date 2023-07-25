Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Провели ночь на матрасе в море: появились подробности спасения девушек в Мангистау

Опубликовано:

Судно "Сункар"
Судно "Сункар". Фото: instagram.com/kazmortransflot

Стали известны подробности спасения девушек, которых на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Информация опубликована на официальной странице государственного предприятия "Казмортрансфлот" в Instagram.

По данным компании, 24 июля в 21 час 10 минут в диспетчерскую службу ТОО "НМСК Казмортрансфлот" поступило сообщение из ДЧС Мангистауской области о пропаже трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в Каспийское море.

На предприятии был созван оперативный штаб. В срочном порядке в предполагаемый район в рамках поисковой операции был направлен контейнеровоз "Сункар", который стоял в порту Актау.

"25 июля в 06.45 утра в процессе поисково-спасательных работ в 22 км от берега экипаж судна "Сункар" под управлением капитана Никитина обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девушку 2004 года рождения", - рассказали в "Казмортрансфлоте".

Спасенным оказали первую медицинскую помощь. Они были в удовлетворительном состоянии. Экипаж судна планируется представить к наградам.

Напомним, ранее стало известно, что в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса".

Сегодня в ДЧС Мангистауской области сообщили, что поиски завершены. Три девушки найдены утром 25 июля экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега. Все были в стабильном состоянии.

Также в минувшие выходные в одном из микрорайонов Актау двух несовершеннолетних, которые плавали в Каспийском море на серфинг-доске, унесло потоком воды. Вскоре подростки 2006 и 2007 годов рождения были найдены на расстоянии 1,5 км от берега и спасены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029998-proveli-noch-na-matrase-v-more-poyavilis-podrobnosti-spaseniya-devushek-v-mangistau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.