Провели ночь на матрасе в море: появились подробности спасения девушек в Мангистау

Судно "Сункар". Фото: instagram.com/kazmortransflot

Стали известны подробности спасения девушек, которых на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Информация опубликована на официальной странице государственного предприятия "Казмортрансфлот" в Instagram.

По данным компании, 24 июля в 21 час 10 минут в диспетчерскую службу ТОО "НМСК Казмортрансфлот" поступило сообщение из ДЧС Мангистауской области о пропаже трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в Каспийское море.

На предприятии был созван оперативный штаб. В срочном порядке в предполагаемый район в рамках поисковой операции был направлен контейнеровоз "Сункар", который стоял в порту Актау.

"25 июля в 06.45 утра в процессе поисково-спасательных работ в 22 км от берега экипаж судна "Сункар" под управлением капитана Никитина обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девушку 2004 года рождения", - рассказали в "Казмортрансфлоте".

Спасенным оказали первую медицинскую помощь. Они были в удовлетворительном состоянии. Экипаж судна планируется представить к наградам.

Напомним, ранее стало известно, что в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса".

Сегодня в ДЧС Мангистауской области сообщили, что поиски завершены. Три девушки найдены утром 25 июля экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега. Все были в стабильном состоянии.

Также в минувшие выходные в одном из микрорайонов Актау двух несовершеннолетних, которые плавали в Каспийском море на серфинг-доске, унесло потоком воды. Вскоре подростки 2006 и 2007 годов рождения были найдены на расстоянии 1,5 км от берега и спасены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029998-proveli-noch-na-matrase-v-more-poyavilis-podrobnosti-spaseniya-devushek-v-mangistau/