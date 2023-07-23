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Двух подростков-серфингистов унесло вдаль от берега на Каспии (видео)

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Спасенные казахстанцы
Спасенные казахстанцы. Фото: официальный сайт МЧС РК

В Актау удалось спасти двух подростков, которых унесло далеко от берега на доске для серфинга. С обоими все хорошо, сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС.

Вчера в 20:50 на пульт "112" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Актау двух несовершеннолетних, купавшихся в Каспийском море, унесло потоком воды.

Вскоре были спасены подростки 2006 и 2007 годов рождения. Оказалось, их на серфинг-доске унесло течением на расстояние 1,5 км от берега.

В МЧС сообщили, что дети в медицинской помощи не нуждались.

Ранее ДЧС Алматинской области напомнил правила безопасности на воде. Они следующие:

  • не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
  • не нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в  специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029736-dvuh-podrostkov-serfingistov-uneslo-vdal-ot-berega-na-kaspii-video/

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