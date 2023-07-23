Двух подростков-серфингистов унесло вдаль от берега на Каспии (видео)

Спасенные казахстанцы. Фото: официальный сайт МЧС РК

В Актау удалось спасти двух подростков, которых унесло далеко от берега на доске для серфинга. С обоими все хорошо, сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС.

Вчера в 20:50 на пульт "112" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Актау двух несовершеннолетних, купавшихся в Каспийском море, унесло потоком воды.

Вскоре были спасены подростки 2006 и 2007 годов рождения. Оказалось, их на серфинг-доске унесло течением на расстояние 1,5 км от берега.

В МЧС сообщили, что дети в медицинской помощи не нуждались.

Ранее ДЧС Алматинской области напомнил правила безопасности на воде. Они следующие:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

не нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029736-dvuh-podrostkov-serfingistov-uneslo-vdal-ot-berega-na-kaspii-video/