Двух подростков-серфингистов унесло вдаль от берега на Каспии (видео)
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В Актау удалось спасти двух подростков, которых унесло далеко от берега на доске для серфинга. С обоими все хорошо, сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС.
Вчера в 20:50 на пульт "112" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Актау двух несовершеннолетних, купавшихся в Каспийском море, унесло потоком воды.
Вскоре были спасены подростки 2006 и 2007 годов рождения. Оказалось, их на серфинг-доске унесло течением на расстояние 1,5 км от берега.
В МЧС сообщили, что дети в медицинской помощи не нуждались.
Ранее ДЧС Алматинской области напомнил правила безопасности на воде. Они следующие:
- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
- не нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в специально отведенных для этого местах;
- не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
- ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029736-dvuh-podrostkov-serfingistov-uneslo-vdal-ot-berega-na-kaspii-video/