Унесенных в море на матрасе девушек нашли в Мангистау
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В Мангистауской области завершены поиски трех девушек, которых унесло на матрасе в Каспийское море. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации ведомства, сегодня, 25 июля, около 6 часов утра экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега найдены три девушки.
Состояние их здоровья стабильное, оказана медицинская помощь.
В ДЧС Мангистауской области добавили, что направляли SMS-оповещение о предстоящем усилении ветра. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности на воде.
Напомним, ранее стало известно, что в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса".
Правила поведения на воде
Спасатели призывают соблюдать следующие правила:
- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
- не нырять в незнакомых местах;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- купаться в специально отведенных для этого местах;
- не плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах, надувных игрушках. Они могут оказаться неисправными, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- не подплывать близко к судам, лодкам, баржам;
- запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029983-unesennyh-v-more-na-matrase-devushek-nashli-v-mangistau/