Впервые за 9 лет прибывающих в Казахстан стало больше, чем эмигрантов

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Аналитики заявили о том, что сальдо миграции в Казахстан стало положительным впервые с 2014 года — число прибывших превысило число эмигрантов, сообщается на портале Ranking.kz.

В первом квартале текущего года в страну прибыло 7,7 тыс. человек — сразу на 87% больше, чем годом ранее.

Численность прибывших в города выросла в 2,2 раза, до 5,5 тыс. человек, а в сёла — на 33,3%, до 2,2 тыс. человек.

В то же время выбыло 2,7 тыс. человек — 49,6% меньше, чем годом ранее.

Сокращение численности выбывших в стране наблюдается уже четвертый год подряд, отмечают эксперты.

"Таким образом, сальдо миграции впервые за долгие годы перетекло в положительную зону: плюс 5 тыс. человек. Ранее положительные значения в последний раз отмечались ещё в первом квартале 2014 года (плюс 789 человек)", — говорится в сообщении.

Внешняя миграция. График: ranking.kz

В региональном разрезе больше всего людей выбыло из Костанайской области: 488 человек, минус 24,3% за год.

В тройке антилидеров: Карагандинская (263 человека, минус 61,4% за год) и Северо-Казахстанская (253 человека, минус 39,9%) области.

Меньше всего граждан выбыло из Кызылординской области — всего один человек.

В то же время больше всего людей прибыло в:

Мангистаускую область (1,5 тыс. человек — на 10,6% больше, чем годом ранее); Алматы (1,4 тыс. человек, годовой рост — в 2,3 раза): Алматинскую область (791 человек, годовой рост — в 2 раза).

Меньше всего прибывших насчитывалось тоже в Кызылординской области — всего четыре человека.

Внешняя миграция. График: ranking.kz

В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет насчитывалось больше всего технических специалистов (1,4 тыс. человек) — разница между прибывшими и выбывшими работниками техспециальностей — в 3,3 раза.

Также в страну прибыли 577 экономистов, 288 педагогов, 191 медик, 181 юрист, 128 архитекторов, 40 сельскохозяйственных специалистов. В то же время выбыли из страны 188 экономистов, 132 педагога, 71 медик, 51 юрист, 19 архитекторов, 33 сельскохозяйственных специалиста.

Внешняя миграция. График: ranking.kz

Больше всего эмигрантов из Казахстана выбыло в страны СНГ — в первую очередь в Россию (1,7 тыс. человек, против 4,1 тыс. годом ранее).

Аналитики отметили, что больше всего людей прибыло тоже из РФ (3,9 тыс. человек).

Внешняя миграция. График: ranking.kz

Стоит отметить, что в начале текущего года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничивают срок нахождения иностранцев в РК.

Если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан. При этом они также могут находиться в РК только 90 дней в течение каждых 180 дней.

Позже в МВД РК подробно рассказали о новых правилах въезда в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029820-vpervye-za-9-let-pribyvayuschih-v-kazahstan-stalo-bolshe-chem-emigrantov/