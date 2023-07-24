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"Шымбулак" временно закрыли из-за селя

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Курорт "Шымбулак" в Алматы
Курорт "Шымбулак" в Алматы. Иллюстративное фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

В понедельник, 24 июля, курорт "Шымбулак" будет недоступен для посетителей - на курорте проводятся санитарные работы после сошедшего селя, сообщается на Instagram-странице "Шымбулака".

Как напомнили в администрации курорта, 21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка - в районе Альп-лагеря Туюк-Су сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на "Шымбулаке".

"Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород. Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание", - говорится в сообщении.

Здесь также отметили, что, согласно данным ДЧС Алматы, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья.

Однако сейчас ситуация находится под контролем ДЧС - угрозы прорыва моренных озер на данный момент нет. Об этом ранее сообщали и в самом департаменте.

"Берегите себя и оставайтесь в безопасности. Мы ожидаем вас снова на нашем курорте после решения этих проблем", - добавили в администрации "Шымбулака".

Напомним, в минувшую пятницу сель сошел и в Алматинской области - грязевым потоком размыло дорогу в Жамбылском районе, были затоплены десятки дворов и поврежден газопровод, три села остались без газа.

Кроме того, в пятницу сообщалось о поднятии уровня воды в горной реке Талгар, а в воскресенье утром стало известно, что поток воды размыл дамбу недалеко от города Талгар. Отдыхающих здесь людей эвакуировали.

В МЧС отмечали, что к ЧП привели обильные дожди, прошедшие на юге Казахстана на прошлой неделе. К слову, дамбу уже восстановили.

Добавим, что горный курорт "Шымбулак", согласно информации на официальном сайте, расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы.

"Шымбулак" был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029774-kurort-shymbulak-vremenno-zakryli-iz-za-selya/

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