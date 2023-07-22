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Жара до 41 градуса, угроза пожаров и грозы ожидаются завтра в регионах Казахстана

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Земля потрескалась от засухи
Засуха. Иллюстративное фото: pixabay.com

Угроза пожаров сохранится на большей части Казахстана в воскресенье, 23 июля. Также ожидаются грозы, град, шквальный ветер и сильная жара, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане 23 июля днем ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер в районе Алкольских озер будет доходить до 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохранится сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге региона – высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза, а вот днем на юге – сохранится сильная жара в 36 градусов. На юго-востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Улытауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части региона – чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере и юге Акмолинской области ожидаются гроза, град и порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на юге, севере и востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 35 градусов. 23 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, а также жара до 40-41 градуса. В центре и на востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге и в центре – порывы ветра до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на юго-западе Абайской области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Днем на юге – сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23 июля на юге, а также в горных районах Алматинской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара 35-39 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области будет сильная жара до 38-40 градусов. А на северо-западе, юге и в центре региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на большей части Костанайской области, а днем – на севере и востоке ожидается гроза. Кроме того, днем на севере и востоке региона возможет град, шквал. Ночью на юге – туман. Ветер на севере и востоке области до 15-20 м/с. Днем на юге региона ожидается сильная жара 35 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, скорость ветра составит 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июля в Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с на горных перевалах. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в воскресенье на юге Павлодарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029702-zhara-do-41-gradusa-ugroza-pozharov-i-grozy-ozhidayutsya-zavtra-v-regionah-kazahstana/

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