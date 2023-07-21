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Грозу и усиление ветра прогнозируют в Алматы и Астане

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Девушки идут под дождем
Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 21 июля, в Алматы и Астане ожидается гроза, жителей Шымкента предупреждают о сильном ветре. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидается гроза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с. При этом термометры днем покажут плюс 25-27 градусов, ночью в столице похолодает до плюс 13-15 градусов.

В Алматы сегодня также прогнозируют грозу, скорость ветра составит 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 15 м/с. Столбики термометров в южной столице днем поднимутся до плюс 32-34 градусов, ночью опустятся до плюс 20-22 градусов.

Из-за грозы в обоих мегаполисах объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте сегодня осадков не будет, однако в городе тоже объявлено штормовое предупреждение, но из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 8-13 м/с. В остальном жителей мегаполиса ждет солнечный день, температура воздуха днем составит плюс 36-38 градусов, ночью - плюс 23-25 градусов.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029392-grozu-i-usilenie-vetra-prognoziruyut-v-almaty-i-astane/

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