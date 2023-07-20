Гроза и 36-градусная жара ожидаются в крупнейших городах Казахстана в четверг

Река Есентай в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 20 июля, в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, а астанчан вновь ждет гроза. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня вновь ожидается гроза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. При этом термометры в столице днем покажут плюс 26-28 градусов, ночью - плюс 15-17 градусов.

В Алматы сегодня день пройдет без осадков. Днем в южной столице ожидается жара до 32-34 градусов, ночью температура опустится до плюс 21-23 градуса. Скорость ветра при этом составит 3-8 м/с, но возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте также обещают погоду без осадков, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 34-36 градусов, ночью опустятся до плюс 21-23 градуса. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029341-groza-i-36-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-chetverg/