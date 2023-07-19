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Дожди придут на смену жаре в ближайшие дни в Казахстане

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 20 по 22 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как прогнозируют синоптики, большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Также сильные дожди ожидаются на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока страны.

Между тем с отрогом северо-западного антициклона на западе Казахстана с 21 июля ожидается прекращение осадков. При этом прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, восточных и центральных регионах до 10-18 тепла.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, в Астане ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, а также ветер со скоростью 9-14 м/с и порывами до 15-20 м/с:

  • 20 июля температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем – +27…+29 градусов;
  • 21 июля температура воздуха ночью будет +16...+18 градусов, днем – +26...+28 градусов;
  • 22 июля температура воздуха ночью опустится до +13...+15 градусов, днем сохранится на уровне +26...+28 градусов.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и ветер со скоростью 3-8 м/с и порывами до 13 м/с, а также:

  • 20 июля температура воздуха ночью составит +21...+23 градусов, днем – +32...+34 градуса;
  • 21 июля температура воздуха ночью будет +21...+23 градусов, днем – +30...+32 градуса;
  • 22 июля температура воздуха ночью сохранится на уровне +21...+23 градусов, днем – поднимется до +33...+35 градусов.

В Шымкенте все три дня будет переменная облачность, осадков не ожидается, зато будет ветер со скоростью 8-13 м/с. Кроме того:

  • 20 июля температура воздуха ночью ожидается +19…+21 градус, днем – +34…+36 градусов;
  • 21 июля температура воздуха ночью поднимется до +21…+23 градусов, днем тоже – до +35…+37 градусов;
  • 22 июля столбики термометров покажут ночью +23…+25 градусов, днем – +37…+39 градусов.

Добавим, что во время грозы спасатели рекомендуют:

  • в квартире, доме, здании: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам; у воды: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;
  • в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;
  • на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Также спасатели сообщают, что штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029296-dozhdi-pridut-na-smenu-zhare-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/

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