Жара до 42 градусов ожидается в Алматы

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 19 июля, в Астане прогнозируют грозу, в Шымкенте - сильный ветер, а в Алматы ожидается жара до 42 градусов. Об этом сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня днем ожидается гроза и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с, возможно выпадение града. При этом термометры днем покажут плюс 28-30 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов.

Отмечается, что в столице сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Между тем в Алматы специалисты прогнозируют жару до 40-42 градусов днем, ночью температура опустится до плюс 21-23 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Жаркая погода без осадков ждет также жителей Шымкенте - здесь сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 33-35 градусов, ночью опустятся до плюс 21-23 градусов. При этом в городе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за сильной жары. Спасатели порекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности:

при отдыхе в горах не разводить костры;

не курить, не бросать горящие спички, окурки;

не включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;

воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номерам 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029183-imerkr/