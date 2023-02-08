Домики для бездомных кошек появятся во дворах Алматы

Кошки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций акимата Алматы Берик Солтанбаев во время брифинга РСК рассказал о новых правилах выгула домашних животных, а также новых правилах отлова, временного содержания и умерщвления животных. Кроме того, во дворах Медеуского района появятся домики для бездомных кошек, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Солтанбаев сообщил, что 7 января на внеочередной сессии маслихата Алматы были утверждены Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также Правила содержания и выгула домашних животных в городе Алматы. Все правила вступили в силу 8 февраля.

В новых правилах появилось понятие "ответственного лица", которое наделено правами и обязанностями владельца животного по письменному поручению непосредственного владельца животного.

Кроме того, оставление домашних животных без присмотра теперь не допускается. Уезжая куда-то, владелец домашнего животного (или ответственное лицо) должен поместить питомца на временное содержание в приют, третьим лицам, либо в зоологическую гостиницу.

"Владельцы и ответственные лица, имеющие производственные объекты (СТО, автостоянки, склады), охраняемые собаками, должны содержать животных в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки должны находиться в вольере или на привязи.

Ответственность за нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными регламентирована статьей 407-2 КОАП РК. Ею также предусмотрено наложение административных штрафов за то или иное нарушение и их размер также зависит от тяжести проступка от 10 до 40 МРП", — уточнил Берик Солтанбаев.

Кроме того, собаки-поводыри для людей с ограниченными возможностями (со слабым зрением) могут беспрепятственно находиться в торговых, производственных залах и помещениях.

Что касается отлова бродячих животных, то городской ветеринарной службой проведена модернизация службы отлова. Пункт временного содержания оснащен хирургическим инвентарем и ветеринарными препаратами для программы: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск (ОСВВ) и постоперационного ухода.

Фотографии отловленных животных публикуются на официальной инстаграм-странице @aulau_kyzmeti. Невостребованные животные после диагностических исследований на инфекционные болезни и проверки на агрессию проходят процедуру ОСВВ и выпускаются в прежние места обитания с бирками. Благодаря этим зеленым биркам алматинцы должны понять, что животное не агрессивное и не представляет угрозу окружающим.

В марте акимат Алматы совместно с зоозащитниками установит 20 домиков для бездомных кошек во дворах Медеуского района. Это будет пилотный проект. Берик Солтанбаев подчеркнул, что домики будут установлены только в тех дворах, где организаторам удастся получить полное согласие жителей. Бюджетных средств на установку домиков выделено не будет. Пилотный проект реализуется на спонсорские деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008562-domiki-dlya-bezdomnyh-koshek-poyavyatsya-vo-dvorah-almaty/