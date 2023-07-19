Министр экологии Сулейменова посетила обмелевшее розовое озеро и дала поручения (фото)

Зульфия Сулейменова. Фото: пресс-служба Минэкологии

Министр экологии Зульфия Сулейменова посетила обмелевшее розовое озеро Коряковка в Павлодарской области, передает официальный сайт ведомства.

Сотрудники министерства, представители акимата, экологи, а также местное население осмотрели озеро и отметили факт добычи соли, но не в промышленных объемах. Как пояснили в ведомстве, в основном добыча производится населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами (в ванночках).

"Если говорить о факте обмеления озера, можно констатировать, что уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами.

Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в текущем году для наполнения озера неблагоприятная из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек.

Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура", – отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Ермек Умаров.

Зульфия Сулейменова. Фото: пресс-служба Минэкологии

Также местные жители отметили, что последние четыре года в связи с погодными условиями озеро в действительности затянулось, но этом с цикличностью, погодными условиями.

"По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам – по усилению контроля за въездом на автотранспорте на территорию озера", – говорится в сообщении ведомства.

Розовое озеро. Фото: пресс-служба Минэкологии

Также в Минэкологии сообщили, что озеро Коряковка расположено во впадине с плоским дном. По условиям образования – осадочное. Площадь озера – около 11 кв. км, длина озера – 5,6 км, ширина –1,5 км. площадь зеркала – 4,1 кв. км, глубина – 0,3-0,7 м.

Озеро представляет собой соленую залежь. Мощность пласта соли меняется от 0,42 до 0,76 м, средняя – 0,61 м. Участок находится в 17 км к северо-востоку от Павлодара. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Коряковка (к западу) и Кеменгер (к северо-востоку). Район находится в области сухих степей с равнинным рельефом.

Озеро является бессточным. Основное питание происходит за счет атмосферных осадков. При этом основное влияние на наполнение озера оказывает осеннее увлажнение и количество зимних осадков. Озеро не включено в перечень рыбохозяйственных водоемов Павлодарской области.

Напомним, в 2020 году озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

Летом того же года из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

А на прошлой неделе появились сообщения об обмелении озера Коряковка. Некоторые блогеры разместили на своих страницах кадры с озером и призвали власти обратить внимание на проблему.

Позже ситуацию прокомментировала министр экологии Зульфия Сулейменова. Она сообщила, что создана специальная комиссия, которая выедет на место и установит причины обмеления озера.

Между тем жители Павлодарской области озвучили свои версии обмеления розового озера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029301-obmelevshee-rozovoe-ozero-v-pavlodarskoy-oblasti-posetila-glava-minekologii/