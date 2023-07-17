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Эзотерика
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Когда проведут проверку обмелевшего розового озера, рассказала глава Минэкологии

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Обмелевшее озеро в Павлодарской области
Обмелевшее озеро в Павлодарской области. Кадр из видео: instagram.com/denski_blog

Министр экологии Зульфия Сулейменова прокомментировала ситуацию с сильно обмелевшим озером Коряковка в Павлодарской области. На этой неделе ожидается проверка от министерства.

Напомним, ранее блогер Денис Денски выложил несколько видео в соцсетях, где видно сильно обмелевшее озеро Коряковка в Павлодарской области.

"Розового озера у Казахстана больше нет? Данное видео было снято читательницей моего блога, которая спустя месяц решила обнародовать факт того, что озеро кто-то специально высушивает и продает соль. Ставшее популярным в 2020 году розовое озеро возле села Коряковка, недалеко от Павлодара загубили!" – писал он.

По его словам, местные жители рассказали, что якобы розовое озеро, которое расположено недалеко от их поселка, сдано в аренду организации по добыче соли.

Позже запись опубликовал и Instagram-паблик "Интересно в Павлодаре".

"Помните розовое озеро недалеко от Павлодара, которое стало знаменитым в 2020 году? А хотите посмотреть на его состояние на лето 2023 года?

Воду выкачивают насосами, озеро искусственно осушают. Ждут несколько дней, пока подсохнет, а как подсушится, собирают в мешки (соль – прим. ред.) и вывозят камазами. Цена одного мешка – 2 000 тенге.

Как же так получается, Зульфия Булатовна, что в цивилизованных странах такие природные памятники не охраняются государством? Надеюсь, местным жителям не повредит выветриваемая соль", – говорится в подписи на видео.

Министр экологии Зульфия Сулейменова в сторис на своей странице в Instagram прокомментировала ситуацию.

"Касательно этого видео. Сообщаю, что сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета экологии МЭПР РК и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследование озера Корякова, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане. Результаты работы комиссии будут размещены на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК в СМИ. Выезд ожидается во вторник после проведения всех организационных работ", – написала она.

Ответ министра экологии
Ответ министра экологии. Скриншот: instagram.com/zulfiya.suleimen

Напомним, в 2020 году озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

Летом того же года из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

Через год, летом 2021 года, пользователи Сети опубликовали фотографии озера Кобейтуз. Многие были шокированы состоянием водоема – оно полностью высохло.

Комментируя ситуацию, замакима Ерейментауского района Баттал Ибраев заявил тогда, что соленые озера в этом районе постоянно пересыхают.

"Вода испаряется и остается солевая корочка. В прошлом году в связи с тем, что было большое снеготаяние и дожди, вода стояла на 20-30 сантиметров по всей окружности озера. В этом году из-за засухи вода испарилась", – пояснял тогда чиновник.

Озеро Коряковка на карте
Озеро Коряковка на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028865-kogda-provedut-proverku-obmelevshego-rozovogo-ozera-rasskazala-glava-minekologii/

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