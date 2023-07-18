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Эзотерика
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Названы предварительные причины обмеления розового озера под Павлодаром (видео)

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Озеро Коряковка
Озеро Коряковка. Кадр из сюжета: Первый канал "Евразия"

Жители Павлодарской области бьют тревогу из-за обмеления знаменитого розового озера Коряковка. Некоторые считают, что причина обмеления - добыча на озере соли, передает "Первый канал "Евразия".

Как сообщают корреспонденты телеканала, прибывшие на само озеро, на месте, где раньше была вода, сейчас видны следы тяжелой техники, шланги, ванны и горы уже собранной соли. Некоторые местные жители считают, что именно добыча соли и есть причина обмеления озера.

"Они вот так эту всю воду высасывают, потом дают подсохнуть, и собирают в мешках соль. Они все озеро загубили! У меня просто шок, как так можно?" - возмущены казахстанцы.

Чиновники подтвердили факт добычи соли, однако уверяют, что глобальных масштабов добычи здесь нет.

"Да, место локации, факт добычи подтверждается, но как таковых в промышленных масштабах этого нет, в основном кустарным способом. Если так смотреть на состояние озера, как велась добыча, можно предположить, что местными жителями велась для собственных нужд", - заявил замглавы управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Сагын Толеутаев.

Между тем, как рассказывают журналисты, после распада Союза добыча соли в Коряковке, которая велась с 18 века, прекратилась. А пару лет назад лицензию на недропользование получила частная компания. В год – 50 тысяч тонн технической соли. Впрочем, некоторые жители уверены, причина обмеления уникального озера - в другом.

"Это закрыли скважины, во-первых, озеро из-за этого сохнет, в том году перекрыли все скважины. У нас такое предположение, что озеро сушится из-за этого", - считает местная жительница Анастасия Мукатова.

Скважины, подпитывавшие озеро из-под земли, действительно, были. Одну из них заварили - она пришла в негодность. Одна остается. В основном же озеро питается талыми водами, которых в этом году было крайне мало.

"Именно что антропогенное воздействие, на сегодняшний день предварительно мы можем смело заявлять, что отсутствует. Только именно воздействие, то, что температурный режим у нас повышенный в этом году, иссушение произошло", - сообщил замглавы департамента экологии региона Магзум Кукумбаев.

Пока же в регионе ждут специальную комиссию Минэкологии, которая установит истинные причины иссушения озера Коряковка. А сельчане надеются, что обильные дожди и многоснежная зима помогут розовому водоему возродиться.

Напомним, в 2020 году озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

Летом того же года из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

А на прошлой неделе появились сообщения об обмелении озера Коряковка. Некоторые блогеры разместили на своих страницах кадры с озером и призвали власти обратить внимание на проблему.

Позже ситуацию прокомментировала министр экологии Зульфия Сулейменова. Она сообщила, что создана специальная комиссия, которая выедет на место и установит причины обмеления озера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029012-nazvany-predvaritelnye-prichiny-obmeleniya-rozovogo-ozera-pod-pavlodarom-video/

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