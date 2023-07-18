Угроза пожаров из-за жары: штормовое предупреждение объявили почти во всех областях Казахстана

Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

Сильная жара наблюдается в ряде регионов Казахстана - штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров объявили почти во всей республике, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Днем на северо-западе, западе Абайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере Акмолинской области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области возможна гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем - порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере, в центре, днем в северной половине Актюбинской области ожидается гроза. Днем в северной половине - град, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе - порывы до 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Алматинской области - очень сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

В ночь на среду на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Восточно-Казахстанской области завтра - сильная жара до 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Жетысуской области 19 июля ожидается очень сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

Завтра на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке Карагандинской области тоже возможна гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, днем на западе, севере области - шквал, град. Ночью и утром на севере области -туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Кызылординской области - ветер западный, днем на западе, в центре области - порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юго-западе области - туман. Ветер западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западной половине Павлодарской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области - дождь, днем на западе области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области - град, шквал. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Улытауской области вероятна гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что ранее к алматинцам обратились спасатели ДЧС города. В южной столице прогнозируется сильная жара до 42 градусов. Горожан попросили воздержаться от прогулок, чтобы избежать негативных последствий.

Также предупредили о том, что усилены превентивные меры ДЧС в пожароопасный период. А в выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029170-ugroza-pozharov-iz-za-zhary-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-vo-vseh-oblastyah-kazahstana/