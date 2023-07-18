Добрался ли до Казахстана кошачий коронавирус, ответили в комитете ветконтроля

Кошки. Иллюстративное фото: pexels.com

В мире заговорили о пандемии кошачьего коронавируса. На Кипре погибло 300 тыс. животных. В комитете ветконтроля ответили, есть ли коронавирус у кошек в Казахстане, передает телеканал "Астана".

В сюжете говорится, что казахстанцы в соцсетях тоже бьют тревогу в связи с внезапной гибелью питомцев.

"Мой котенок за ночь стал таким и умер через 2 часа", "У меня такой же котенок, так же умер на днях. Мама котят ушла из дома, думаю, тоже больная...", "Месяц назад у моей мамы умер кот, тоже за несколько дней ослаб, и в итоге умер. Все было хорошо, домашний кот был", – делятся своими историями потерявшие четвероногих друзей жители страны.

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства говорят, что обращений от граждан не поступало.

Также специалисты просят казахстанцев не паниковать, так как болезнь от животных людям не передается. Но в случае обнаружения странных симптомов у питомцев нужно сразу обратиться в ветклинику.

"Следует отметить, что коронавирусная инфекция у семейства кошачьих имеет свой штамм. Данный штамм отличается от разновидности COVID-19, а также безопасна для людей. В случае заболевания домашних питомцев "своим" штаммом, вызывает у них серьезное расстройство и без надлежащего лечения может дойти до летального исхода", – рассказали в комитете ветконтроля.

Напомним, ранее мы писали, что тяжелые случаи COVID-19 у питомцев встречаются крайне редко. В основном они переносят недуг бессимптомно или в легкой форме. В таких случаях лечить животное не надо. Но если питомцу стало хуже, надо обратиться к врачу.

У кошек может встречаться кошачий коронавирус. Но для человека опасности он представляет. Им могут заразиться лишь представители семейства кошачьих.

Между тем в Казахстане с конца мая отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минздраве, коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029017-dobralsya-li-do-kazahstana-koshachiy-koronavirus-otvetili-v-komitete-vetkontrolya/