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Одновременно жарко и дождливо будет в Казахстане в ближайшие дни

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Люди идут по улице с зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С сильной жарой до 42 градусов столкнутся жители некоторых регионов Казахстана в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром", – говорится в пресс-релизе.

На западе, северо-западе 18-19 июля ожидаются сильные дожди, 18-20 июля – на севере, северо-востоке.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

18-19 июля на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Согласно прогнозу погоды на июль, в конце второй декады и в третьей декаде месяца (декада – 10 дней) ожидается смена жарких дней на прохладную и дождливую погоду.

Колебания температуры воздуха будут следующими:

  • на западе и в южной половине страны: ночью – от +12...+20 до +20...+26 градусов, днем – от +23...+28 до +31...+42 градусов;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики: ночью – от +8...+15 до +15...+23 градусов, днем – от +20...+25 до +27...+36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028907-odnovremenno-zharko-i-dozhdlivo-budet-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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