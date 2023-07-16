Как алматинцам пережить сильную жару, рассказали врачи

Бассейн. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части страны сохраняется жара до 45 градусов, которая опасна для здоровья. В связи с этим врачи Алматы подготовили несколько рекомендаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По словам заведующего приемным отделением ГКБ №4 Дастана Толебаева, у многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние, также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением.

Для того чтобы улучшить свое состояние во время сильной жары, врач рекомендует:

избегать физических нагрузок в жару;

пить достаточное количество жидкости;

принимать свои лекарства в соответствии с рекомендациями врача.

"Если у вас есть медицинские противопоказания к употреблению большого количества жидкости, обсудите с врачом план действий в жару. Если вы чувствуете сильную усталость, головокружение или затруднения с дыханием, обратитесь немедленно к врачу", – отметил врач.

Между тем беременные женщины также могут оказаться в группе риска. Заместитель директора родильного дома №4 Алматы Екатерина Самарцева пояснила, что беременным следует особенно осторожно относиться к жаре и принимать дополнительные меры для поддержания своего здоровья и благополучия ребенка. Екатерина Самарцева рекомендует беременным женщинам:

избегать физических нагрузок и перегрева;

не сидеть на солнце и не находиться в закрытых и недостаточно проветриваемых помещениях;

следить за питанием и употреблять пищу, богатую витаминами и минералами.

Также врач отметила, что если у беременной женщины возникают признаки теплового удара, такие как головокружение, тошнота, слабость, повышенная температура тела или сильное потоотделение, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем педиатры рекомендуют не выводить детей на улицу, избегать прямых солнечных лучей и не доводить до теплового удара. Младенцы и грудные дети особенно уязвимы, поэтому необходимо следить за их температурой тела и обеспечивать им достаточное количество жидкости.

"Детям нужно носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, избегать прямых солнечных лучей в период с 11 до 16 часов и использовать солнцезащитные кремы. Также важно обеспечивать детей прохладной водой и фруктами.

Дети не должны оставаться в закрытых и недостаточно проветриваемых помещениях, особенно в период самой жары. Важно также избегать физических нагрузок и перегрева", – рассказала заведующая многопрофильным соматическим отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Шолпан Кайпназарова.

Врач Городской поликлиники №8 Гульмиры Байчулаковой в свою очередь рекомендует пить воду и не увлекаться сладкими газированными напитками, крепким кофе или алкоголем.

По ее словам, вода является ключевым средством для поддержания здоровья и хорошего самочувствия организма. Вода обеспечивает оптимальный уровень гидратации организма, что важно для нормального функционирования всех органов и систем.

Эксперт также добавила, что не стоит пить ледяную воду, особенно после длительного пребывания на солнце или физической активности. Это может вызвать судороги в желудке. Нужно быть внимательным к своему организму и следить за признаками обезвоживания, такими как сухость во рту, слабость, головокружение, темная моча и снижение объема мочи. При наличии таких симптомов стоит увеличить потребление воды.

Кроме того, врачи рекомендуют пристально следить за своим здоровьем и принимать меры для предотвращения теплового удара.

Следует носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, пить достаточное количество воды, избегать прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00, часто принимать прохладные души и использовать кондиционеры или вентиляторы. Также важно защищать кожу от солнца, используя солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты и надевая головные уборы.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, когда в Алматы спадет жара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028833-kak-almatintsam-perezhit-silnuyu-zharu-rasskazali-vrachi/