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Когда спадет жара в Алматы, рассказали синоптики

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Фонтан
Фонтаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, когда в Алматы ожидается спад сильной жары. Согласно прогнозу – температура упадет после 20 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В Алматы жара спадет после 20 июля", – рассказали специалисты.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 июля температура воздуха днем ожидается в пределах +32…+34 градусов. А 16 июля – +31…+33 градуса.

До 20 июля в Алматинской области прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • ночью – от +17…+22 градусов до +12…+17 градусов;
  • днем – от +35…+40 градусов до +30…+35 градусов.

В горных районах ожидается:

  • ночью – от +12 градусов до +7 градусов;
  • днем – от +28 градусов до +25 градусов.

И только после 20 июля в регионе ожидается спад жары:

  • ночью до +10…+15 градусов;
  • днем до +27…+35 градусов.

"Затем – повышение температуры воздуха ночью – до +18...+23 градусов, днем – до +35...+40 градусов", – рассказали специалисты.

И уже в конце месяца будет понижение температуры воздуха ночью до +12…+17 градусов, в горных районах области – до +5 градусов, днем до +25…+30 градусов, в горных районах до +20 градусов.

Кроме того, количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области.

Добавим, что сегодня в Алматы осадков не ожидается – горожан предупреждают о сильной жаре и чрезвычайной пожарной опасности. Днем термометры покажут +36…+38 градусов, ночь температура опустится до +23…+25 градусов.

Ранее алматинские спасатели рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028620-kogda-spadet-zhara-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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