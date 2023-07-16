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Сильная жара сохранится в мегаполисах Казахстана в воскресенье

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Люди у фонтана на площади перед Дворцом Республики в Алматы
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 16 июля, в крупнейших мегаполисах страны – Астане, Алматы и Шымкенте – сохраняется жаркая погода, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы погода будет без осадков, днем термометры покажут +31…+33 градуса, ночью температура опустится до +19…+21 градуса. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Астане ожидается переменная облачность. Днем в столице температура поднимется до +28…+30 градусов, а ночью – до +15…+17 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с, а ночью и утром порывы могут достигать до 15-20 м/с.

В Шымкенте прогнозируется солнечный день без осадков. Столбики термометров днем покажут +34…+36 градусов, а к вечеру – опустятся до +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028803-silnaya-zhara-sohranitsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

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