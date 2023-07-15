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Дождь, град и сильная жара: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

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Девушка у фонтана
Девушка у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В субботу, 15 июля, в Астане ожидается дождь с грозой и градом, а в Алматы и Шымкенте прогнозируется сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

В Астане сегодня, 15 июля, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем - град. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20, временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем ожидается в пределах 23-25 градусов выше нуля.

В Алматы сегодня будет малооблачно, без осадков. Температуру воздуха ночью синоптики прогнозируют в пределах 23-25 градусов, днем ожидается 33-35 градусов выше нуля.

В Шымкенте в субботу прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-22 градуса тепла, днем поднимется до 33-35 градусов.

Добавим также, сегодня на большей части страны ожидаются грозы и похолодание - ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028611-dozhd-grad-i-silnaya-zhara-o-pogode-v-astane-almaty-i-shymkente-rasskazali-sinoptiki/

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