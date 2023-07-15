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О возможном скоплении пассажиров в аэропорту Астаны предупредили в авиакомпании

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В аэропорту Астаны с сегодняшнего дня начался ремонт взлетно-посадочной полосы, в связи с этим Air Astana обратилась к пассажирам в официальном Telegram-канале.

Как сообщили в авиакомпании, в международном аэропорту Астаны в период с 15 июля по 8 августа будет проводиться ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы. Время работ: ежедневно с 11:00 до 18:00.

"В указанный период просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее и заблаговременно проходить процедуру регистрации на рейс. В связи с возможным увеличением пассажиропотока, вызванным корректировкой расписания рейсов, в аэропорту может возникнуть скопление пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиров попросили проверять информацию о статусе рейсов перед вылетом на сайте авиакомпании.

Напомним, в феврале сообщалось, что с 15 июля по 8 августа этого года в столичном аэропорту запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы.

"Ремонт будет проведен на отдельных участках путем замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также планируется ремонт светосигнального оборудования по обеспечению полетов", - сообщалось тогда.

Выбор дат тогда объяснили благоприятными условиями строительного периода. То есть, согласно анализу прошлых лет, характеризуется минимальным выпадением осадков и бесперебойной работой асфальтобетонных заводов.

Тогда же, в феврале, Air Astanaпредупредила пассажиров об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту в вышеуказанные даты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028768-o-vozmozhnom-skoplenii-passazhirov-v-aeroportu-astany-predupredili-v-aviakompanii/

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