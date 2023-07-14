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Грозы, град и сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана в субботу

Опубликовано:

Пасмурное небо над домами
Пасмурное небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу, 15 июля - на большей части страны ожидаются грозы и похолодание, сообщается на сайте госметеослужбы.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и чрезвычайно пожарной опасности объявлено в Улытауской, Кызылординской и Жетысуской областях - порывы ветра здесь будут достигать 15-20 метров в секунду, а иногда и 25 м/с.

Сильная жара до 36-38 градусов сохраняется в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях, из-за чего здесь также объявлено штормовое предупреждение.

А в Астане, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях завтра, 15 июля, обещают грозу, шквал и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской и Костанайской областях вместе с грозой обещают сильный дождь, а в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, помимо дождя, возможно еще и выпадение града.

В Мангистауской области также объявлено штормовое предупреждение из-за жары дол 38 градусов и тумана.

При этом во всех этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как спастись от жары

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028754-grozy-grad-i-silnye-dozhdi-ozhidayutsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-subbotu/

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