Какая погода ожидается в Казахстане в выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанские синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в ближайшие три дня в разных регионах нашей страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

15-17 июля синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря, который обусловит дождливую погоду на большей части страны.

По прогнозам, дожди будут сопровождаться грозами, выпадением града и усилением ветра.

На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

После кратковременного понижения дневных температур на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20...+25 градусов до +25...+33 градусов.

На северо-западе от +18...+30 градусов до +25...+33 градусов;

в центре от +25...+33 градусов до +32...+39 градусов;

на юге от +25...+35 градусов до +35...+42 градусов;

на западе до +22...+35 градусов;

на востоке до +27...+35 градусов.

А на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидаются.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в Алматы жара спадет лишь после 20 июля.

До 20 июля в Алматинской области прогнозируется колебание температуры воздуха: ночью – от +17…+22 градусов до +12…+17 градусов; днем – от +35…+40 градусов до +30…+35 градусов.

В горных районах ожидается: ночью – от +12 градусов до +7 градусов; днем – от +28 градусов до +25 градусов.

Напомним, что в июне в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности - 7 июня на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса.

Специалисты метеослужбы заявили, что в начале июня была аномальная жара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028661-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vhodnye/