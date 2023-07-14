Какая погода ожидается в Казахстане в выходные
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Казахстанские синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в ближайшие три дня в разных регионах нашей страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
15-17 июля синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря, который обусловит дождливую погоду на большей части страны.
По прогнозам, дожди будут сопровождаться грозами, выпадением града и усилением ветра.
На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.
После кратковременного понижения дневных температур на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20...+25 градусов до +25...+33 градусов.
- На северо-западе от +18...+30 градусов до +25...+33 градусов;
- в центре от +25...+33 градусов до +32...+39 градусов;
- на юге от +25...+35 градусов до +35...+42 градусов;
- на западе до +22...+35 градусов;
- на востоке до +27...+35 градусов.
А на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидаются.
Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в Алматы жара спадет лишь после 20 июля.
До 20 июля в Алматинской области прогнозируется колебание температуры воздуха: ночью – от +17…+22 градусов до +12…+17 градусов; днем – от +35…+40 градусов до +30…+35 градусов.
В горных районах ожидается: ночью – от +12 градусов до +7 градусов; днем – от +28 градусов до +25 градусов.
Напомним, что в июне в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности - 7 июня на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса.
Специалисты метеослужбы заявили, что в начале июня была аномальная жара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028661-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vhodnye/