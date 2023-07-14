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Ремонт на Аль-Фараби в Алматы: какие участки закроют в ближайшие дни

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Рабочие ремонтируют мост на Аль-Фараби
Ремонт Аль-Фараби в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ремонт дороги по проспекту Аль-Фараби в Алматы продолжается в управлении городской мобильности рассказали об ограничениях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день ремонтные работы на южной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершены, а движение открыто.

Следующим этапом начнется ремонт участка по проспекту Аль-Фараби от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан с 14 по 15 июля. Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

  • с 23.00 14 июля до 08.00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;
  • с 08.00 до 21.00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны пр. Аль-Фараби от реки Есентай до улицы Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по пр. Аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;
  • во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23.00 14 июля до 07.00 16 июля движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью.

В ведомстве добавили, что объезд закрытых участков будет осуществлен через улицу Жарокова в северном направлении.

Движение транспорта по направлению улиц Сыргабекова, Ушкемпирова, Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ Esentai Mall будет доступно.

Отметим, согласно ПДД РК, реверсивное движение - изменение направления движения на противоположное на специально выделенной полосе проезжей части, обозначенной знаками 5.35-5.37, разметкой 1.9 или установленным над ней реверсивным светофором.

Напомним, накануне аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать две главные магистральные дороги города — проспекты Аль-Фараби и Абая.

Он пояснил, что проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая — с 2015 года. Аким уточнил, что обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В июне Досаев отвечал на вопрос, почему ремонт моста через Есентай не проводят ночью.

"Мы дорожные работы можем проводить ночью, а на мосту - нет, так как мы проводим работы с подпорками внизу моста. И компания-застройщик не несет ответственности за качество, если они будут проводить работы ночью", пояснил он.

Стоит отметить, что строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028626-remont-na-al-farabi-v-almaty-kakie-uchastki-zakroyut-v-blizhayshie-dni/

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