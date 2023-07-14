Грозу, град и сильный ветер пообещали синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 14 июля, в Астане объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града, а в Алматы - из-за сильной жары, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Астане ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха в городе днем составит плюс 30-32 градуса, ночью - плюс 16-18 градусов.

Несмотря на грозу, в столице сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сегодня осадков не ожидается - горожан предупреждают о сильной жаре и чрезвычайной пожарной опасности. Днем термометры покажут плюс 36-38 градусов, ночь температура опустится до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Шымкенте также объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и усиления ветра. Так, в третьем мегаполисе сегодня до плюс 35-37 градусов днем и плюс 20-22 градуса ночью. Скорость ветра составит 8-13 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

Как спастись от жары

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028603-grozu-grad-i-silnyy-veter-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/