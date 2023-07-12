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Эзотерика
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Осадки и ослабление жары ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

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Дождь капает с зонта
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня, 13-15 июля, в Казахстане ожидаются спад жары, а также выпадение осадков на большей части страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты, в предстоящие дни глубокий Западный циклон, по мере смещения через территорию Казахстана, вызовет дожди с грозами, шквалистым ветром и градом.

14-15 июля на северо-западе, а 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди.

Тем не менее погоду без осадков прогнозируют на юге республики.

Весь период на востоке, 13 июля на юге, а 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана сохраняется очень сильная жара до 45 градусов.

По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Однако понижение дневных температур воздуха стоит ожидать на севере и в центре - до +30 градусов, на юге и юго-востоке - до +30…+37 градусов, а на западе страны основной фон составит +25...+35 градусов.

Несмотря на предстоящий спад жары, в четверг в ряде регионов страны по-прежнему ожидается высокая температура воздуха.

На официальном сайте МЧС РК говорится, чтобы избежать последствий жары, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028327-osadki-i-oslablenie-zhary-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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