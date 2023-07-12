Сильная жара ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

Мальчик у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы, Астане и Шымкенте в среду, 12 июля, ожидается сильная жара - столбики термометров поднимутся почти до 40 градусов, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".

По данным госметеослужбы, в Астане сегодня днем температура воздуха составит плюс 37-39 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 22-24 градусов. Осадков в столице сегодня не будет, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Алматы, по сообщениям синоптиков, в среду днем ожидается до 33-35 градусов жары, ночью в городе похолодает до плюс 23-25 градусов. Здесь также не ожидается осадков, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до плюс 37-39 градусов, ночью опустятся до плюс 25-27 градусов. Жителей третьего мегаполиса предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с.

Напомним, накануне спасатели Алматы призвали горожан не выходить из дома из-за сильной жары.

Кроме того, в ДЧС порекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности в жаркую погоду:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028284-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/