Жару до 40 градусов прогнозируют в крупнейших городах Казахстана

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Во вторник, 11 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается жара до 40 градусов, из-за чего в двух из трех мегаполисов объявлено штормовое предупреждение, передает сайт РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается до плюс 30-32 градусов жары, ночью температура опустится на 10 градусов - до плюс 20-22 градусов. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане днем столбики термометров поднимутся до плюс 36-38 градусов, ночью ожидается похолодание до плюс 20-22 градусов. Осадков в столице тоже не будет, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте ожидается жара до плюс 37-39 градусов днем и плюс 25-27 градусов ночью. Здесь также день пройдет без осадков, скорость ветра составит 8-13 м/с.

В Астане и Шымкенте из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. Напомним, что по этой же причине штормовое предупреждение сегодня объявлено почти на всей территории Казахстана.

Как защитить себя от жары

По словам спасателей, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.

Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;

для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028119-zharu-do-40-gradusov-prognoziruyut-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/