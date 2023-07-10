Жара и опасность пожаров: почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почти на всей территории Казахстана синоптики обещают сильную жару, ветер и опасность пожаров. Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Завтра в Костанайской области ожидаются ветер с порывами до 15-20 м/с и жара до 37-39 градусов.

В Жамбылской области также будет ветер с порывами до 15-20 м/с и сильная жара 38-40 градусов.

В Актюбинской и Жетысуской областях области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются гроза, ветер с порывами до 15-20 м/с, сильная жара 35-38 градусов.

Гроза с ветром до 15-20 м/с будет и в Восточно-Казахстанской области.

В Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов.

В Абайской области синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с и сильную жару до 35 градусов.

В Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер с порывами 15-20 м/с и сильная жара 40-42 градуса.

В Атырауской области будут гроза, ветер со скоростью до 15-20 м/с и порывами до 25 м/с, а также сильная жара 35-39 градусов.

Такая же погода, но без ветра прогнозируется и в Павлодарской области.

Пыльную бурю, грозу и ветер с порывами до 23 м/с стоит ждать жителям Мангистауской области.

В Кызылординской области ожидаются ветер со скоростью 15-20 м/с и пыльной бурей. Жара сохраняется на отметке 40-43 градусов.

Практически во всех регионах, где объявлено штормовое предупреждение, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как спастись в жару

По словам спасателей, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека. Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;

для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028115-zhara-i-opasnost-pozharov-pochti-po-vsemu-kazahstanu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/