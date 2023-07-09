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Катамаран с двумя подростками и мужчиной унесло течением в Актобе

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Катамаран плывет по воде
Катамаран. Иллюстративное фото: Fadil Aziz/Getty Images

Четыре человека были спасены из воды в Актобе в минувшую субботу - троих унесло течением во время прогулки на катамаране, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Вчера на пульт "112" поступило сообщение о том, что катамаран уносит течением на реке Елек. На нем находились три человека - двое 14-летних подростков и 20-летний мужчина.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда немедленно приступили к спасательным работам.

Катамаран удалось вывести на берег и спасти отдыхающих. В данном происшествии никто не пострадал.

Позже, когда спасатели возвращались, после спасения людей на катамаране, они увидели человека, плывущего с другой стороны. Сотрудники спасательного отряда пришли на помощь мужчине. Как оказалось, он уплыл от берега и не мог добраться до него самостоятельно.

"Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде", - отметили в МЧС.

Напомним, буквально на днях сотрудникам ДЧС Мангистауской области удалось спасти двоих серфингистов, которых унесло течением почти на километр от берега. Граждане 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на досках для серфинга в районе города Форт-Шевченко.

А накануне на побережье Каспийского моря, при несении дежурства мобильного спасательного поста ДЧС Мангистауской области спасателями оперативно-спасательного отряда был спасен гражданин 2003 года рождения.

В июне житель Алматы едва не погиб в Каспийском море. Его и еще двух местных несовершеннолетних жителей спасли сотрудники ДЧС на побережье в 4А микрорайоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027924-katamaran-s-dvumya-podrostkami-i-muzhchinoy-uneslo-techeniem-v-aktobe/

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