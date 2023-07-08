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Два серфингиста едва не погибли на Каспии: их унесло почти на километр от берега

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Двое людей с досками для серфинга на берегу моря
Серфингисты. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудникам ДЧС Мангистауской области удалось спасти двоих серфингистов, которых унесло течением почти на километр от берега на Каспии, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По данным ведомства, граждане 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на досках для серфинга в районе города Форт-Шевченко.

В какой-то момент погода резко изменилась и серферов унесло течением на расстояние более 800 метров от берега. При этом отмечается, что у мужчин не было спасательных жилетов.

7 июля 2023 года в 23:45 часов на побережье Каспийского моря сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области удалось доставить на берег двоих серфингистов целыми и невредимыми.

"Уважаемые жители и гости области! Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты. Помните, соблюдение элементарных правил безопасности сохранит вашу жизнь", – предупредили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027882-dva-serfingista-edva-ne-pogibli-na-kaspii-ih-uneslo-pochti-na-kilometr-ot-berega/

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