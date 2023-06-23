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Алматинец едва не утонул в море в Актау

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Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау на городском пляже спасли жителя Алматы и двух местных подростков. Они находились в необорудованном для купания месте, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, вчера, 22 июня, в 15:00 сотрудники оперативно-спасательного отряда ведомства спасли троих человек на побережье в 4А микрорайоне.

По информации ДЧС региона, одним из терпящих бедствие был житель Алматы 2001 года рождения, другие двое – подростки из Актау 2011 и 2012 годов рождения.

Отмечается, что все купались в не оборудованных для купания местах. В ведомстве добавили, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Добавим, что спасатели напоминают о следующих правилах безопасности на воде:

  • не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
  • нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега;
  • если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе "английскую" булавку. Даже один ее укол бывает спасает жизнь.

Ранее трое парней упали с катамарана и едва не утонули на Капшагайском водохранилище.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026024-almatinets-edva-ne-utonul-na-more-v-aktau/

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